Festa dell'Europa: lo Europe Direct della Città metropolitana riconfermato fino al 2025

Domenica 9 maggio è una data importante, si celebra infatti la Festa dell’Europa, in occasione della ricorrenza della storica dichiarazione Schuman, pronunciata nel 1950 dal Ministro degli esteri francese e dalla quale è nato il lungo processo di integrazione europea. Numerose le iniziative organizzate lungo l’arco di tutta la settimana dallo Europe Direct della Città metropolitana di Torino, riconfermato per il quinquennio 2021-2025 come centro di informazione della Commissione europea.

Le parole per capire l'Europa

Il 5 maggio appuntamento speciale de Le parole per capire l’Europa dedicato all’analisi del futuro dell'Unione europea e delle nuove generazioni! Si parlerà della Conferenza sul futuro dell'Europa, partecipazione democratica e Next Generation Eu con Alessandro Giordani della European Commission, Marinella Belluati e Giovanni Finizio dell'Università degli Studi di Torino.

Per partecipare registrazione al link: bit.ly/3vcbjZ2

L'Europa in comune: la mobilità europea

Il 5 maggio alle 21 e il 6 maggio alle 17, insieme a Consulta giovanile carmagnolese, Comune di Carmagnola e Comune di Trofarello, Infogio Carmagnola, Informagiovani Trofarello e Consulta Giovanile Rivalta, due incontri online sulla mobilità europea.

Per partecipare:

Incontro del 5 Maggio sulle opportunità di studio, lavoro e volontariato offerte dall'Unione europea: bit.ly/335k36Z

Incontro del 6 Maggio sulla mobilità professionale in Europa: bit.ly/3t0f4zi

Il Piemonte parla europeo: una rete al servizio dei cittadini e del territorio

Venerdì 7 maggio 2021 i Centri Europe Direct di Torino, Cuneo e Vercelli in collaborazione con la Commissione europea, Direzione generale comunicazione presentano la neo-costituita rete di sportelli della Commissione europea “L’Unione europea in Piemonte”, in un evento on-line trasmesso in diretta Facebook dalle ore 11.00.

L’evento del 7 maggio sarà anche occasione per inaugurare i tre Centri Europe Direct piemontesi di Torino, Cuneo e Vercelli, che sono stati selezionati e riconfermati per il quinquennio 2021-2025 con l’impegno delle loro rispettive strutture ospitanti, la Città metropolitana di Torino, la Città di Cuneo e la Città di Vercelli.

I tre centri piemontesi continueranno a far parte della rete ufficiale dei Centri di informazione della Commissione europea, il cui obiettivo è facilitare e agevolare la conoscenza dell’Ue, diffondendo le sue politiche e priorità e avvicinando i cittadini alle tematiche europee per renderli maggiormente attivi e protagonisti del “futuro” dell’Europa, punti di riferimento a livello locale per fornire supporto a cittadini e imprese affinché possano usufruire al meglio delle opportunità offerte dall’Ue.