Emergenza cinghiali, il tavolo tecnico decide di intensificare i controlli

Nella mattinata di ieri si è riunito, in videoconferenza, il tavolo tecnico tra Prefettura di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana, nel quale sono state affrontate le tematiche inerenti al contenimento dei danni prodotti dai cinghiali sulle coltivazioni e ai rischi che tale specie determina sulla circolazione stradale.

In tale riunione i referenti tecnici delle Amministrazioni coinvolte hanno condiviso la necessità di articolare gli interventi su due orizzonti temporali, avendo cura di garantire in ogni caso il pieno rispetto degli animali e dell’ambiente, secondo la normativa vigente e le indicazioni in materia fornite dall’ISPRA. Nel breve periodo si è valutata l’opportunità che la Città Metropolitana e gli Enti di gestione dei parchi intensifichino l’attività coordinata di selezione e controllo della specie nelle aree più soggette a danneggiamenti, quali quelle limitrofe ai Parchi Reali e alle riserve naturali.

Nel medio termine la Regione Piemonte ha espresso la propria disponibilità a modificare la normativa regionale e a rimodulare le politiche di settore, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.21/2021, in modo da assicurare in maniera stabile l’equilibrio biologico. Nella riunione i referenti della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino hanno espresso l’auspicio che si costituisca una Cabina di Regia stabile sul tema.