Giro d'Italia a Torino, l'appello del prefetto Palomba: "Evitiamo spettacoli che ci possano danneggiare"

"La partenza del Giro d'Italia è un evento. Verrà ripreso dalla Rai e sarà visto in tutta Italia e all'estero: cerchiamo di evitare spettacoli che potrebbero danneggiarci". Le parole del prefetto di Torino, Claudio Palomba, intervistato dall'Ansa, fanno riferimento a quanto accaduto domenica scorsa a Milano, con gli assembramenti e la festa in piazza Duomo a seguito dello scudetto dell'Inter.

La Prefettura, insieme a Questura e Comune, sta mettendo a punto il dispositivo per garantire che la corsa avvenga in sicurezza sul fronte della pandemia, ora che il Piemonte si trova a disporre delle libertà determinata dalla zona gialla. "Ieri - ha spiegato Palomba - ho fatto un lungo comitato per affrontare questi temi, e questa mattina anche un tavolo tecnico con la Questura. Nei punti più critici, mi riferisco al Parco del Valentino e all'area dell'arrivo, ci sarà una maggiore presenza di forze dell'ordine e di volontari. Ma sono convinto che i torinesi, come peraltro hanno fatto finora, daranno un ottimo segnale".

"Godiamoci dunque questo spettacolo, farà vedere a tutti la città nelle sue parti più belle: lungo il Po e il parco che lo circonda, con il panorama verde della collina", ha concluso il prefetto di Torino.