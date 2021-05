“R-incontriamoci” alla moschea Taiba, il Ramadan aperto di Aurora alla scoperta dell'Islam

Per il secondo anno consecutivo, il protrarsi della pandemia di Covid-19 non consentirà lo svolgimento di uno degli eventi più attesi in città: l'Iftar Street, il tradizionale evento conclusivo del mese sacro islamico del Ramadan, momento di incontro con il resto della cittadinanza torinese.

Nonostante tutto, l'Associazione Islamica delle Alpi (in collaborazione con i Giovani di Partecipazione e Spiritualità Musulmana e con il patrocinio della Città di Torino) ha scelto di organizzare un evento che, pur non potendo ricreare la gioia della festa e della cena condivisa in prossimità dei vari luoghi di culto sparsi sul territorio cittadino, proverà a mantenerne lo spirito.

Stiamo parlando di 'R-incontriamoci in moschea', in programma domenica 9 maggio alle 18.30 presso la moschea Taiba di via Chivasso 10, nel quartiere Aurora: “Sarà un evento a numero contenuto - fanno sapere gli organizzatori – e con prenotazione obbligatoria, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, che ci permetterà di viaggiare comunque all'interno della spiritualità e della comunità islamica torinese ripercorrendo e riscoprendo i pilastri della nostra fede, con un occhio di riguardo su come si sono reinventati durante la pandemia”.

Ad arricchire l'iniziativa ci sarà la mostra fotografica di Nderim Kaceli 'Sguardi', inizialmente prevista lo scorso marzo durante la rassegna 'Nessuno si salva da solo' e poi rinviata. La prenotazione è disponibile al link https://bit.ly/ 3gBw0tn