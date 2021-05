Entro fine maggio riaprono i giardini di via Challant. Unia: "87% delle aree verdi riqualificate sono in periferia"

Dopo due anni di chiusura, entro fine maggio riapriranno i giardini di via Challant: ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo con l’assessore all’Ambiente Alberto Unia.

Lo spazio verde di Pozzo Strada è rimasto inagibile a causa delle grosse radici degli alberi che hanno sollevato il selciato ed i giochi, con inevitabili problemi di sicurezza.

“Abbiamo sopraelevato la terra – ha spiegato Unia - senza toccare le radici: elevando il terreno, abbiamo superato il problema. Abbiamo approfittato di questo intervento per risistemare gli spazi in modo funzionale, dividendoli in due”. “La prima area -ha aggiunto - a fruizione di tutti, mentre la seconda in fondo per i bambini”. La Città ha deciso di arricchire l’offerta per i più piccoli, passando da due a cinque giochi: tre saranno inclusivi e quindi accessibili a tutti.

I lavori, come ha sottolineato l’esponente della giunta Appendino, sono stati fatti seguendo i nuovi criteri di resilienza. “L’area verde – ha chiarito – così come il camminamento centrale, sono permeabili: prevendendo bombe d’acque, abbiamo realizzato caditoie per eventuali sovrabbondanze”.

Dopo via Challant, il Comune ha in programma lavori ai giardini di piazza Nazario Sauro e dal 12 maggio nella parte centrale del parco Michelotti.

“In questi cinque anni -ha spiegato Unia – abbiamo riqualificato completamente 53 aree verdi, e ne rifaremo altre 6 entro fine consiliatura arrivando a 59: di quelle sistemate sinora, ben l’87% sono in periferia”.