Esercito: inaugurato il Cortile d'onore della Scuola di applicazione

È stato inaugurato stamattina il Cortile d'onore della Scuola di applicazione dell'esercito, ospitata nella storica sede di Palazzo Arsenale, costruito tra il 1738 e il 1742. Il restyling é stato rapido, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con i lavori avviati lo scorso giugno che hanno dato nuovo lustro alla pavimentazione in pietra di Luserna. A ciò si aggiunge un nuovo sistema di illuminazione a pavimento con lampade a led. Il progetto di restauro é stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo e della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, chebha coordinato i lavori.

"Questo palazzo é un'icona della città - ha spiegato il generale Salvatore Cuoci - vogliamo far scoprire cosa c'è dietro il muro anche per comprendere cosa facciamo qui dentro". Sul possibile utilizzo del Cortile per ospitare in sicurezza eventi e concerti (ad esempio quelli del Teatro Regio), Cuoci si è limitato a osservare: "Stiamo valutando, ma al momento non c'é niente di definito".