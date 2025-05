Sit-in dell'Osapp davanti al carcere minorile Ferranti Aporti per i diritti delle donne lavoratrici

L’iniziativa ha come obiettivo quello di denunciare gravi disfunzioni organizzative e, in particolare, le violazioni dei diritti delle lavoratrici, con un focus speciale sulla tutela delle poliziotte in gravidanza.

"La maternità è un diritto che va supportato, non violato - spiegano dall'Osapp -. La protesta nasce per dire basta: al silenzio di fronte a comportamenti che mettono a rischio la salute e la sicurezza del personale; a turni massacranti e a un’organizzazione del lavoro disattenta alle esigenze di chi svolge compiti gravosi; all’uso improprio di benefit, come i buoni pasto; al tentativo di colpevolizzare chi, come il sindacato, denuncia abusi e chiede il rispetto delle regole. Le poliziotte e i poliziotti penitenziari faranno sentire la loro voce. Pretendiamo rispetto, non privilegi. Umanità, non indifferenza.