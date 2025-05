Bricherasio: attesa per il via libera alla ristrutturazione dell’ex scuola di San Michele

Bricherasio attende di sapere, nelle prossime settimane, se potrà partire nei prossimi mesi la ristrutturazione dell’ex scuola della frazione di San Michele, oppure se, per vedere di nuovo aperti l’ecomuseo della Resistenza e l’alloggio sociale, bisognerà ancora aspettare. È attesa per la primavera, infatti, l’approvazione da parte della Regione Piemonte della Strategia urbana d’area finanziata con i fondi Fesr 2021-2027.

“Il contributo regionale atteso è di circa 500.000 euro a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento del Comune”, indica il sindaco di Bricherasio, Simone Ballari.

Nel cofinanziamento è compresa la progettazione degli interventi necessari nell’ex scuola, che è già stata pagata, e altri 77.000 euro che il Comune ha stanziato con una variazione di bilancio approvata durante il Consiglio comunale di giovedì 24 aprile: “Si tratta di una somma che avevamo già messo a bilancio nel 2024, grazie all’avanzo di amministrazione del 2023, e che ora abbiamo dovuto spostare su quest’anno”, aggiunge.

I lavori serviranno a riaprire la parte destra dell’ex scuola di San Michele che comprende l’ecomuseo della Resistenza e un alloggio sociale, da più di un anno inagibili per un distacco della volta. “Gli interventi però riguarderanno tutto l’edificio, serviranno per risolvere i problemi di staticità e per riqualificare gli spazi, compresi quelli nella parte sinistra dello stabile ancora accessibili e destinati ai servizi igienici e a un centro di incontro per la frazione” sottolinea Ballari.

Una volta ricevuta l’approvazione del progetto di Strategia urbana d’area non è però certo che il cantiere di San Michele parta subito: “Se tutto va bene i primi interventi contenuti nella Strategia partiranno nel 2025, ma non è detto che i lavori all’ex scuola siano tra questi”.