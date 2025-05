Ad Avigliana il XIV Campo Scuola di Protezione Civile: attesi 290 volontari

Dal 19 al 26 maggio 2025 Avigliana ospiterà la XIV edizione del Campo Scuola di Protezione Civile “2Laghi 2milaventicinque”, una settimana intensa di attività formative, esercitazioni pratiche e momenti di confronto aperti a volontari, enti, studenti e cittadini. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Protezione Civile del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To ETS, si svolgerà anche con il coinvolgimento diretto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e rappresenta uno degli appuntamenti più articolati e partecipati del sistema di Protezione Civile a livello regionale. Non a caso, il Campo Scuola si è affermato sempre di più anche come un modello di riferimento, capace di combinare formazione, simulazione operativa e costruzione di reti tra volontariato, istituzioni e professionisti del soccorso.

Saranno oltre 290 i volontari impegnati, afferenti a 17 organizzazioni del terzo settore, che opereranno su un programma distribuito in più di 15 aree operative all’interno del territorio di Avigliana. Durante l’esercitazione verranno montate tensostrutture collettive, campi tendati, servizi di mensa da campo e basi avanzate, con l’impiego di decine di mezzi speciali tra ambulanze, fuoristrada, veicoli antincendio, un elicottero, droni, unità da soccorso fluviale e lacustre, attrezzature per le emergenze NBCR – ovvero interventi in scenari nucleari, biologici, chimici e radiologici – motopompe e sale operative mobili, unità USAR dei Vigili del Fuoco, personale della Polizia Scientifica specializzato in identificazione di vittime da disastro (D.V.I.), Soccorso Alpino dei Carabinieri. Particolarmente significativa in questi due mesi prima dell’esercitazione è stata la fase formativa condotta dalla Croce Rossa Italiana, che ha organizzato un corso intensivo dedicato al lavoro di squadra, con focus sulle dinamiche operative nei contesti di emergenza. Un’occasione preziosa per rafforzare competenze trasversali fondamentali e migliorare la collaborazione tra operatori sul campo.

Il Campo Scuola si svilupperà su 8 giorni consecutivi, con oltre 50 ore di attività pratiche suddivise tra simulazioni di incidenti industriali, emergenze idrogeologiche, incendi boschivi di interfaccia urbano-rurale, crollo di un edificio con vittime e feriti, interventi di ricerca e salvataggio di persone scomparse in ambiente montano e rurale. Saranno inoltre realizzate tre grandi esercitazioni in rete, di cui una notturna, che coinvolgeranno contemporaneamente Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile della Regione Piemonte e della Città Metropolitana, la Prefettura, il Comune di Avigliana, squadre cinofile e gruppi di volontariato specializzati.

Questa nuova edizione affronterà in particolare tre questioni centrali: la gestione delle emergenze ambientali e industriali, la capacità di risposta alle segnalazioni di persone scomparse e l’inclusione come principio cardine della pianificazione.

Accanto ai contenuti, non mancano alcuni elementi di forte impatto narrativo. Tra questi, la scelta del luogo: l’intero campo base sarà allestito all’interno dell’area dell’ex dinamitificio Nobel, un sito dalla forte connotazione storica e simbolica, oggi riconvertito per ospitare attività di formazione e simulazione. Questo spazio diventerà per una settimana il centro operativo delle attività, con campo tendato, cucine da campo, aree logistiche e spazi per la formazione teorica. Particolarmente suggestiva sarà l’esercitazione notturna di ricerca di un disperso, che si svolgerà lungo la Dora Riparia: una simulazione ad alta complessità che coinvolgerà contemporaneamente numerosi soggetti, dalle squadre cinofile ai soccorritori sanitari, passando per gli operatori radio e i trasporti su mezzi speciali.

Come da tradizione, un'attenzione particolare sarà rivolta anche agli studenti delle scuole del territorio, da sempre al centro dell'impegno del Campo Scuola per la diffusione della cultura della prevenzione tra le nuove generazioni. Nella mattinata di venerdì 23 maggio, centinaia di ragazzi saranno coinvolti in un momento speciale di incontro con i volontari, durante il quale potranno visitare i mezzi operativi, assistere a dimostrazioni pratiche e confrontarsi direttamente con chi opera sul campo. Per l’occasione saranno allestite quattro aree espositive, dedicate a diversi scenari di emergenza, offrendo agli studenti un’esperienza concreta e immersiva di cosa significa fare Protezione Civile.