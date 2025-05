“Rallenta”, lo dicono i bradipi di Zoom e la Città Metropolitana di Torino

I testimonial sono la famiglia di bradipi – con un piccolo nato da 5 settimane – arrivata da un paio di mesi al Bioparco e il messaggio è ‘Rallenta’. Un invito a non premere troppo sull’acceleratore, ma che vale anche per altri ambiti della vita. La campagna è stata lanciata stamattina, martedì 6 maggio, allo Zoom di Cumiana, per la Giornata europea della sicurezza stradale e coinvolge la Fondazione Zoom e la Città metropolitana di Torino, rappresentata dal vicesindaco Jacopo Suppo.

“Noi ci occupiamo di strade e di scuole quando ci è arrivata la proposta di sposare questa iniziativa non abbiamo avuto dubbi – motiva Suppo –. L’educazione civica è fondamentale e Zoom è una realtà importante del territorio, che si spende per la biodiversità e la sostenibilità ambientale, punti che noi abbiamo nel nostro programma amministrativo”.

La campagna si tradurrà in una serie di cartelli affissi a Torino e nei paesi della Provincia per invitare a rallentare, prendendo spunto da uno degli animali lenti per eccellenza: il bradipo. Ma i piccoli potranno anche fare esperienza di guida, per tutto il mese, con un percorso apposito, da percorrere con jeep elettriche, imparando i principali cartelli stradali.