Fondazione Forma, da domani a domenica i banchetti per sostenere i pazienti del Regina Margherita

Sono gli ultimi giorni per correre in via Lagrange e sostenere i bambini del Regina Margherita con i banchetti di Fondazione Forma, allestiti in occasione della Festa della Mamma. L’obiettivo di quest’anno è già avviato ed è in fase di avanzamento: si tratta della ristrutturazione del Reparto di Nefrologia e Gastroenterologia del Regina Margherita.

Venerdì 7 maggio, sabato 8 maggio e domenica 9 maggio, dalle 10.30 alle 18.30, in via Lagrange 20 vicino alla Rinascente, verranno distribuite tante sorprese per festeggiare tutte le mamme: ci saranno le borracce termiche, il caffè per moka e in capsule, riso Carnaroli… Tutte impreziosite da un packaging dedicato, con biglietti disegnati dai bambini ricoverati e dai bambini delle scuole elementari (ne sono arrivati oltre 300), che hanno partecipato al concorso scuole del Raduno dei Babbi Natale. Una vera e propria magia di colori che contribuirà a rendere più originale e sentito un messaggio trasversale e universale come quello dell’augurio alla propria mamma.

IL PROGETTO – UN REPARTO A MISURA DI BAMBINO

La ristrutturazione del reparto di Nefrologia e Gastroenterologia è, in 16 anni di vita della Fondazione, la più importante mai sostenuta in termini economici. Ha preso il via poco prima della pandemia e ha dovuto superare i tanti limiti imposti dalla crisi, sia nell’ambito della organizzazione dei lavori sia in quello della raccolta fondi.

Ciò nonostante, gli sforzi e la volontà di tutti hanno permesso di cogliere, in soli 5 mesi, il primo degli obiettivi che la Fondazione e la Direzione dell'Ospedale si erano posti: rendere disponibile ed utilizzabile la prima fase (circa il 60 %) dell'intero progetto. Nella parte che affaccia su Corso Unità d’Italia ha trovato sistemazione la degenza della Nefrologia e Gastroenterologia che ha già accolto diversi piccoli pazienti. Sono disponibili 4 camere doppie e 2 singole per la degenza ordinaria, 2 di degenza intensiva dotate di filtro, tutte con servizi igienici privati. Tra le camere sono state ricavate delle nicchie per lo stazionamento dei macchinari e delle attrezzature, che hanno anche la funzione di movimentare l’andamento rettilineo del corridoio. Quest’ultimo separa le camere di degenza dai locali di servizio: una sala giochi, una tisaneria, la sala prelievi, gli uffici infermieristici, una sala medici, magazzini e depositi. Sono previsti servizi igienici separati per il personale e i familiari dei pazienti.

Ma questo è solo il primo passo! Sono già iniziati i lavori per la realizzazione della seconda parte del progetto: l'area destinata alla Dialisi e alle attività diurne che occuperanno la zona prospiciente piazza Polonia. È essenziale che gli amici di Forma continuino a sostenere la Fondazione e altri se ne aggiungano perché l'obiettivo di completare l'intera iniziativa è arduo ma non può essere mancato.

Vi aspettiamo nei prossimi giorni per Festeggiare le mamme e sostenere i bambini del Regina Margherita!