Incidente in corso Giulio Cesare, tram tampona un bus che va contro un altro tram: tre feriti

Incredibile carambola oggi a Torino, nel quartiere Aurora. Un tram della linea 4 che si trovava in corso Giulio Cesare angolo corso Emilia diretto verso il centro città non è riuscito a fermarsi in tempo e ha tamponato un pullman della linea 50, gestita da Bus Company, che a sua volta ha colpito un tram che lo precedeva. Gli ultimi due mezzi erano fermi alla fermata, in direzione di piazza della Repubblica.

Nell'incidente, che ha coinvolto una cinquantina di passeggeri, sono rimaste ferite tre persone, trasferite e immediatamente curate in ospedale. Sul posto le ambulanze del 118, ma anche i vigili del fuoco, gli addetti Gtt e la polizia locale.