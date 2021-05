A Torino le eccellenze del visual design olandese con i Graphic Days®

Sei mostre, tre workshop e un calendario di eventi on line: questo il programma di Eyes On the Netherlands, l’iniziativa promossa e organizzata dal 14 al 30 maggio presso Toolbox Coworking da Graphic Days®, in collaborazione con Graphic Matters - festival di Breda - e l’Ambasciata e il Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia, per portare a Torino le eccellenze del visual design olandese.

Il festival Graphic Days® si contraddistingue sin dalle prime edizioni per un’anima internazionale - commenta Fabio Guida, coordinatore artistico del progetto insieme a Ilaria Reposo. Il nostro desiderio è infatti quello di raccontare un linguaggio e un fermento artistico che non conoscono confini nazionali e che, al contrario, dal confronto e dalla contaminazione traggono la principale ricchezza. La collaborazione con i partner olandesi ci ha consentito di mettere in mostra a Torino contenuti che non sono mai stati esposti prima in Italia e di approfondire la cultura visiva di uno dei Paesi che storicamente hanno segnato le tappe della grafica e che ancora oggi sono fonte di ispirazione.