FILM - "Jurassic World - La rinascita": probabilmente uno dei peggiori film della saga

TITOLO: Jurassic World - La rinascita

TITOLO ORIGINALE: Jurassic World Rebirth

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: Universal Pictures

GENERE: azione, avventura, fantascienza

REGIA: Gareth Edwards

CAST: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechir Sylvain Ed Skrein.

DURATA: 134 minuti

TRAMA

Sull'isola di Saint-Hubert, un luogo proibito nell'Oceano Atlantico, la InGen ha allestito un laboratorio segreto per creare dinosauri transgenici e mutanti. L'isola viene abbandonata quando una delle creature riesce a fuggire dal contenimento. Diciassette anni dopo, e cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World - Il dominio, una spedizione si reca sull'isola per assicurarsi il DNA dei dinosauri, che potrebbe permettere di sintetizzare un farmaco straordinario. Mentre la missione segreta si fa sempre più pericolosa e incerta, gli agenti fanno una scoperta sinistra che è stata nascosta al mondo per decenni.

RECENSIONE

Con Jurassic World - La rinascita, la saga di Jurassic Park giunge al settimo capitolo. Un franchise che pare ormai privo di idee originali e spolpato dall'avida commercialità dei produttori e non basta un regista come Gareth Edwards a rialzare l'asticella. Il film è infarcito dei tipici maestosi effetti speciali che contraddistinguono una saga come quella di Jurassic Park, ma quello che realmente manca è lo spirito fanciullesco, spielberghiano, che ha reso il primo capitolo un autentico capolavoro. I personaggi della storia non convincono, in particolare quelli di Scarlett Johansson e Jonathan Bailey che, nonostante la scontata bravura dei due attori, risultano una coppia cinematografica male assortita. Malgrado la sceneggiatura sia stata firmata da David Koepp, lo storico sceneggiatore della saga, la pellicola sembra volersi distanziare dagli altri film della serie cercando un'originalità che non trova, penalizzando così fortemente la trama, diluita in un lungometraggio che aveva dalla sua un buon punto di partenza ma che non riesce ad evolversi in modo adeguato. Jurassic World - La rinascita è probabilmente il peggiore film della saga dai tempi di Jurassic Park III, e si contende con quest'ultimo il non invidiabile primato di più brutto capitolo tra tutti e sette, tradendo lo spirito che ha contraddistinto l'originalissima idea nata con il primo Jurassic Park.

Voto: 2/5