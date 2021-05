Chef Soty porta la Grecia a casa tua: cucina a domicilio con tutti i sapori di Atene

Dall'acropoli di Atene alla Mole Antonelliana, Sotiris Skandalakis (meglio conosciuto dietro i fornelli come Chef Soty) è attivo a Torino - e in altre province - da circa due anni come cuoco a domicilio.

Forte di una vasta esperienza nel campo della ristorazione coltivata nel Paese natio, oggi Chef Soty propone tre menù a base di carne, verdura o pesce da cucinare a cena direttamente nelle abitazioni dei clienti. Basta selezionarne uno e scegliere l'orario.

Il suo amore per la cucina piemontese è sbocciato ad Asti dopo una vacanza estiva. Da lì la scelta di trasferirsi in Italia, studiando le ricette tipiche e imparando i segreti della tradizione. Felice di portare un po' di sé tra le famiglie che incontra, Chef Soty, con le sue specialità greche, racconta una lunga storia di saperi (e sapori) genuini, a contatto con la terra e il mare.