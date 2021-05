Primarie Torino, via libera alla piattaforma online per votare i candidati e per la raccolta firme

Via libera alla piattaforma online per votare il candidato sindaco del centrosinistra di Torino alle Primarie, in programma il 12 e 13 giugno.

Oggi i rappresentanti del Pd provinciale e regionale hanno incontrato il responsabile dell'organizzazione nazionale Stefano Vaccari che ha chiarito come lo strumento online sarà messo a disposizione nei prossimi giorni e sarà accreditata per lo SPID. Al termine del confronto si è svolto il tavolo della coalizione, che ha dato il via libera al suo utilizzo.

La piattaforma potrà essere usata anche per raccogliere digitalmente le firme per partecipare alle Primarie: chi appartiene al Pd dovrà presentare entro il 23 maggio 7 mila sottoscrizioni di cittadini oppure 540 adesioni di iscritti dem nel 2019. Cifra che scende a 4 mila se si è civici. In corsa al momento ci sono Stefano Lo Russo, Francesco Tresso ed Enzo Lavolta: proprio questi ultimi stamattina avevano rilanciato l'appello diffuso via web per usare la pec o la firma digitale per sostenere un candidato che intende partecipare alle consultazioni dem.

Il comitato organizzativo ora valuterà quali "requisiti richiedere per l'accesso per i due momenti della sottoscrizione e del voto, eventualmente differenziandoli, poiché il voto richiede, oltre alla tutela della privacy, anche quella della segretezza".