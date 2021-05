Problemi romani e carenza di candidati frenano la campagna elettorale del M5S Torino

I problemi romani e la carenza di candidati rallentano, se non addirittura paralizzano, la campagna elettorale del M5S Torino. Domani sera è previsto un confronto tra il GDL Coordinamento – il gruppo votato dall’Assemblea attivisti che si occupa di strutturare ed organizzare i lavori per le Comunali 2021 – ed esponenti delle Circoscrizioni, Comune, Città Metropolitana, Regione e nazionale.

Al centro del confronto la strutturazione della campagna elettorale

Al centro del faccia a faccia l’avvio dei prossimi passi di strutturazione della campagna elettorale, così come alcuni nodi legati alla fase di riorganizzazione del movimento a livello centrale con la nuova era targata Giuseppe Conte. Un punto, quest’ultimo, che negli ultimi mesi ha pesato in maniera sostanziale sull’avvio del percorso per le urne.

Obiettivo dipanare i dubbi, dal simbolo al post Rousseau

Per moltissime settimane è andata avanti la discussione su possibili alleanze giallorosse per le amministrative. Una soluzione per cui la sindaca Chiara Appendino si è spesa moltissimo in prima persona, così come il Pd romano: solo a fine aprile è arrivato il no definitivo a convergenze. E’ poi in corso la rifondazione del M5S da parte dell’ex premier: un processo ovviamente lungo, con inevitabili riflessi sulle città chiamate al voto quest’anno come Torino e Roma.

L’obiettivo della riunione di domani è quella di cercare di dipanare tanti dubbi, da chi si occuperà ora della convalida delle liste, se ci sarà un nuovo simbolo, così come potrà esprimersi la base nel post Rousseau.

Mancano candidati per il Comune, ma soprattutto per le Circoscrizioni

A questo si aggiungerebbe poi una mancanza di candidati per le elezioni autunnali. Al momento sembra infatti che i pentastellati riescano, non senza fatica, ad avere una lista di persone per il Comune. Appare ancora più difficile la situazioni nelle Circoscrizioni, dove il rischio che non ci siano candidati grillini è piuttosto concreto.

A frenare i successori di Chiara Appendino & Co potrebbe essere l'incertezza del contesto nazionale, così come la mancanza del candidato sindaco per Torino.