La carovana rosa invade Torino, dopo dieci anni il Giro d'Italia riparte all'ombra della Mole

La carovana rosa in queste ore sta invadendo Torino e fervono gli ultimi preparativi. Domani pomeriggio, con una prova a cronometro di poco meno di 9 chilometri che si concluderà in corso Moncalieri, a pochi passi dalla Gran Madre, l'edizione numero 104 del Giro partirà dalla città della Mole.

Non succedeva dal 2011, quando la scelta era caduta su Torino in quanto prima capitale, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. L'ultima volta che il Giro d'Italia era transitato in città era stato nel 2016, allora in occasione dell'ultima tappa, con Vincenzo Nibali a festeggiare la conquista della maglia rosa. La corsa transita nel capoluogo piemontese per la 49esima volta, a conferma di un legame fortissimo tra il Giro e Torino, che in ben 34 occasioni è stata sede doppia, sia di arrivo di una tappa che di partenza di quella successiva. 84, invece, le occasioni in cui la carovana ha attraversato la città durante lo svolgimento della gara.

I grandi che hanno vinto a Torino

Tra i campioni che hanno vinto una tappa a Torino il primo nome illustre è Costante Girardengo, che si impose in due occasioni nel Giro del 1919, che lo vide trionfare in maglia rosa. Girardengo si impose anche nel 1925, mentre due anni dopo toccò ad Alfredo Binda, altro grande campione dell'anteguerra al pari di Learco Guerra, anche lui due volte vincitore a Torino.

Nel 1939 fu Gino Bartali a trionfare nella Torino-Genova, ripetendosi otto anni dopo sul medesimo percorso, mentre il Campionissimo Fausto Coppi, cinque volte maglia rosa finale, non vinse mai una tappa che era partita o arrivata a Torino. In anni meno lontani si ricordano i nomi di Gianni Motta e Beppe Saronni, nel 1982 del fuoriclasse francese Bernard Hinault, nel 2005 di Ivan Basso, mentre nel 2016 fu Nikias Arndt a vincere la tappa finale del Giro conquistato per la seconda volta dallo "squalo" Nibali.

Modifiche alla viabilità: centro off limits per le auto

La cronometro partirà da piazza Castello, poi il circuito si snoderà in viale I Maggio, viale Partigiani, corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, lungo Po Diaz , corso Cairoli, viale Virgilio, viale Turr, viale Marinai d'Italia, via Tiepolo, corso Galileo Galilei- rotonda Dante, ponte Isabella, corso Moncalieri, corso Sicilia, piazza Zara e di nuovo corso Moncalieri, con arrivo a ridosso della Gran Madre.