"Torino a Cielo Aperto - Festival d'Estate 2021", tutti i progetti che hanno superato la selezione

Sono 24 i progetti ritenuti idonei su 43 pervenuti il 23 aprile alla scadenza del bando ‘Torino a Cielo Aperto - Festival d’Estate 2021’ pubblicato il 29 marzo dalla Fondazione per la Cultura Torino.

Dei 43 progetti ammessi 25 hanno concorso alla categoria A (progetti con budget maggiore o uguale a 70mila euro con una programmazione di un minimo di 20 giornate di attività anche non consecutive) e 18 hanno concorso alla categoria B (progetti con budget maggiore o uguale a 20mila euro e minore di 70mila euro con una programmazione di un minimo di 10 giornate di attività anche non consecutive).

La Commissione di Valutazione ha esaminato i progetti attribuendo i punteggi sulla base dei criteri stabiliti e ha dunque definito la classifica dei vincitori che prevede l'assegnazione di un contributo pari a 35.715 euro ciascuno per i primi 7 classificati della categoria A e di 10mila euro ciascuno ai primi 5 classificati della categoria B, nonché un contributo in servizi per i 12 progetti risultati idonei in entrambe le categorie.

Tutti i 24 progetti selezionati usufruiranno della riduzione del canone C.O.S.A.P. del 100% sull'intera area, se dovuto, e della concessione a titolo gratuito per tutto il periodo del progetto di materiale economale quale, ad esempio, tavoli, sedie, transenne, palchi, pedane limitatamente alle dotazioni e alle esigenze della Città, e comunque fino a esaurimento scorte.

"Sono contenta di poter comunicare, come deciso in apertura del bando, i nomi dei progetti vincitori di ‘Torino a Cielo Aperto - Festival d'Estate 2021’ in anticipo rispetto allo scorso anno e dare così la possibilità alle organizzazioni di partire con le attività estive al più presto – dichiara Francesca Leon, assessora alla Cultura del Comune di Torino -. Mi auguro che questa estate rappresenti per tutti una ripartenza reale e dia ai nostri concittadini l'occasione di vivere la città, gli spazi verdi, le piazze, le aree pedonali e i cortili in sicurezza. Ringrazio la Fondazione per la Cultura Torino, la Commissione e gli uffici della Città coinvolti per il lavoro svolto e per il supporto che daranno all'organizzazione degli eventi”.

Dettagli del programma e date saranno comunicati a breve.

7 PROGETTI VINCITORI DELLA CATEGORIA A

EVERGREEN FEST 2021

Associazione Tedacà

Parco della Tesoriera

4 giugno / 25 luglio

Eventi per ogni età a ingresso gratuito

HIROSHIMA SOUND GARDEN 2021

Associazione Hiroshima Mon Amour

Via Carlo Bossoli, 83

14 giugno / 30 settembre

Concerti di musica contemporanea e teatro, presentazioni di libri, workshop formativi e l'organizzazione di alcune attività diurne per bambini e ragazzi, tra cui ‘Estate Ragazzi’ e un'aula studio diffusa per studenti

E... STATE IN CASA!

Agenzia di Sviluppo Locale San Salvario

Aiuola Ginzburg e cortile della Casa del Quartiere

1 giugno / 25 settembre

Musica, cinema, teatro, incontri pubblici, laboratori con eventi di richiamo cittadino, pensati anche per target diversi di pubblico

BARRIERA A CIELO APERTO

Associazione Museo Nazionale del Cinema

Monterosa, Baltea, Bagni di via Agliè, Boschetto

6 giugno / 26 settembre

Un'ampia proposta socio-culturale tra cinema, musica, incontri tematici, letteratura e sostenibilità ambientale, accessibile a tutta la cittadinanza e a tutte le generazioni

THIS MUST BE THE PLACE - HOPPIPOLLA FESTIVAL

Associazione Teatro Orfeo CAP10100

Giardini Ginzburg

1 giugno / 29 settembre

Animazione, cultura, spettacolo e aggregazione nel territorio di Borgo Po