Rogo in un campo nomadi a Nichelino, a fuoco alcune baracche

Mentre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi era appena terminata la conferenza stampa di presentazione della seconda tappa del Giro d'Italia, in partenza domenica mattina, attorno alle ore 13 un incendio è scoppiato nel campo nomadi di Nichelino, vicino al parco del Boschetto.

Le fiamme hanno avvolto alcune baracche, mentre un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile da vari punti della città. Per fortuna non si registra alcun ferito.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause del rogo.