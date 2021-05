Welfare e sostegno: il Piemonte è la quarta regione più anziana d'Italia, spende per i nonni, ma non per i bimbi

In Piemonte, emerge dalla ricerca, pubblico e privato concorrono ad un sistema di welfare con abbondanti risorse a disposizione, in particolare per la previdenza. La regione è infatti al 2° posto per l’ammontare di spesa previdenziale media sulla popolazione over-65 (1.370 euro il dato regionale contro una mediana nazionale di 1.121 euro), ma anche il 3° posto nazionale per contributo medio in forme pensionistiche integrative (2.700 euro contro un valore nazionale di 2.350 euro). Sopra il dato nazionale anche i contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza in percentuale del PIL regionale (13,8% contro il 12,8% nazionale).

Il Piemonte è invece al 4° posto in Italia per quota di pensionati sulla popolazione con il 29,1% di pensionati ogni 100 abitanti (dato nazionale 26,6%). Dal calcolo dei parametri emerge che il Piemonte si colloca a metà classifica in diversi indicatori come per la spesa sanitaria pubblica (1.979 € annui medi) e per la spesa in interventi e servizi sociali (125 € annui medi) con dati in linea con la media nazionale. Simile alla media nazionale è anche la spesa in Reddito di Cittadinanza. Sotto la media nazionale invece la spesa pubblica per consumi finali per l'istruzione e la formazione in % del PIL regionale (2,9% contro un dato nazionale del 3,2%).