Patto tra M5S ed ex grillini per salvare il prato Salette dalla cementificazione

Alleanza tra grillini ed ex grillini per salvare il prato Salette dalla cementificazione. Il consigliere del M40 Damiano Carretto, insieme all’ex collega M5S Daniela Albano, hanno presentato una mozione che chiede di trasformare lo spazio di Parella “in un’area verde”. Un percorso simile partecipato sul modello dei giardini di via Revello.

A seguito della possibile assegnazione delle Universiadi 2025 a Torino, nel terreno di circa 4 mila metri quadri in via Madonna delle Salette dovrebbe essere realizzato uno studentato universitario. Un’ipotesi contro cui da due anni si batte il comitato “Salviamo i Prati”, già contrario all’idea poi abbandonata di costruire un Palavolley.

Lo spazio verde era stato inserito dall’assessore all’urbanistica Antonino Iaria nel “Piano dismissioni”. Tolto da quest’ultimo - insieme alla possibilità di essere affidato a qualche privato per realizzare nuovi edifici - con un emendamento di Carretto approvato dalla Sala Rossa, ora si torna a parlare di una possibile cementificazione.

Da qui la richiesta di Carretto e Albano che il Consiglio Comunale si esprima in maniera netta “sul significato che intende dare allo "stop al consumo di suolo". “Le Universiadi siano -spiegano- un esempio di grande evento con costi calmierati e con politiche ambientalmente sostenibili. Non diventino, invece, l’ennesima scusa per sprecare risorse pubbliche e per consumare una risorsa preziosa come il suolo”.