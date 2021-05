L'Asl To5 lancia il nuovo sito web

La barra di navigazione principale del sito offre percorsi chiari ed immediati con un menù strutturato in sei macro sezioni: Strutture e servizi, Come fare per, Dedicato a, Servizi online, ASL comunica, Covid-19. Navigando, il cittadino può trovare tante informazioni, attraverso una rete informativa ricca e dinamica. Nella pagina di ogni attività, per esempio, sono disponibili i contatti di riferimento, le sedi in cui è svolta, l’area tematica di appartenenza, i target a cui è rivolta e i servizi on line collegati.