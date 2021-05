Una mostra-testamento: l'anima intima di Peter Lindbergh apre il nuovo corso di Paratissima [FOTO]

Gli ultimi due anni di vita impiegati a selezionare e raccogliere minuziosamente 140 fotografie, tesoro testamentario da tramandare ai posteri seguendo il moto veicolare di una sola forza: l'emozione. Così le Untold Stories si mostrano da domani ai visitatori torinesi - tappa inaugurale in Italia - come la prima personale del grande Peter Lindbergh, scomparso il 3 settembre 2019, curata dall’autore stesso.

Un evento che inaugura anche il nuovo corso di Paratissima, all'interno dei rinnovati spazi dell'Artiglieria Con/temporary Art Center, in via Verdi 5, battezzati oggi con i migliori auspici dalla neo presidente Laura Milani: "Aprire una nuova era con questa mostra, equivale a una dichiarazione di impegno per il futuro. Un impegno che sposa la qualità artistica in tutte le sue forme, e che porterà a Torino, e nelle città in cui Paratissima opererà, grandi protagonisti del nostro tempo a sostegno degli artisti emergenti, del talento. Scegliere la mostra di Peter, la sua mostra curatoriale in tutto e per tutto, è stato naturale: un incontro, un progetto sospeso e grandi sogni. Abbiamo lavorato perché il risultato fosse degno della grandezza di questo straordinario artista del nostro tempo".

La mostra celebra l'eredità di Lindbergh con un taglio molto intimo e personale, offrendo un ampio sguardo inedito a immagini di solito destinate a una breve esistenza, essendo per lo più commissionate e pubblicate da magazine come Vogue, Harper's Bazaar, Interview, Rolling Stone, W Magazine o Wall Street Journal.

L'autore tedesco aveva della fashion photography un'idea unica, spiazzante, secondo la quale la moda stessa non doveva mai essere posta in primo piano, al centro dell'inquadratura. I suoi scatti in bianco e nero trascendono infatti con inconfondibile successo il contesto in cui sono inserite, ridefinendo i parametri stessi della cultura contemporanea.

L'allestimento, presentata a Torino con orgoglio dal figlio di Lindbergh, Benjamin, presidente della Peter Lindbergh Foundation Parigi, è concepito in tre capitoli. Manifest, la monumentale installazione di apertura, che presenta diversi blueback di grandi dimensioni, è stata sviluppata appositamente per la presentazione e fornisce un'introduzione coinvolgente e stimolante alla comprensione della fotografia di moda del maestro.