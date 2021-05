Cittadella dell'Aerospazio di corso Marche, il piano firmato Leonardo-Politecnico: entro il 2023 i laboratori di ricerca

La Cittadella dell'Aerospazio di corso Marche , firmata dall'azienda Leonardo e dal Politecnico di Torino , sta prendendo forma: partiranno a inizio 2022, infatti, i lavori per il primo lotto di terreno per un totale di circa 15mila metri quadrati. L'annuncio è stato fatto durante una Commissione congiunta tra le Circoscrizioni 3 e 4 e il Comune di Collegno.

I primi a essere realizzati saranno i laboratori di ricerca, con l'obiettivo di ultimarli entro il 2023: “L'aspettativa - ha dichiarato il rettore Guido Saracco – è quella di popolare l'area con un migliaio di persone, radicando grandi player proprio come Leonardo e ospitando piccole e medie imprese con l'obiettivo di creare un ecosistema; la presenza del Politecnico, con la sua attività di ricerca, formazione e innovazione, aiuterà a progettare l'atterraggio di queste aziende facendo rifiorire un settore strategico come quello dell'aerospazio. L'alto potenziale della zona, inoltre, attirerà studenti e lavoratori e potrà portare a un miglioramento generale dei servizi: questo effetto a catena potrebbe spingere il Ministero per lo Sviluppo Economico a investire nuovi fondi”.