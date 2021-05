Prosegue la stagione dei Colori per l'Orchestra filarmonica di Torino: è il turno del Bianco e nero

In Black&white l'Orchestra Filarmonica di Torino sfodera sul palco, accanto ai propri archi, due violini nel doppio ruolo di solisti e concertatori. Sergio Lamberto, storica spalla dell'OFT, e Marco Rizzi, che con questa ha avuto modo di esibirsi in svariate occasioni, proveranno a scambiarsi e a passarsi la palla brano dopo brano in un gioco musicale che si preannuncia intrigante.

Il Concerto in re minore per violino e archi fu composto da un giovanissimo Felix Mendelssohn per le serate musicali che venivano organizzate per familiari e amici. Nonostante Felix fosse appena tredicenne, o forse proprio per questo, il concerto è un gioiellino brillante e armonioso, espressione di un animo vivace e gioioso, che conserva la sua freschezza a distanza di due secoli. Risale invece a tre anni dopo, nel 1825, la composizione dell'Ottetto in mi bemolle maggiore op. 20. Mendelssohn aveva sedici anni e, all'attivo, già diverse opere sinfoniche e cameristiche. Un vero enfant prodige che riversa nell'Ottetto una travolgente maturità compositiva, fino a farne un capolavoro nell'ambito della musica da camera ed un banco di prova perfetto per i Black&White della serata di OFT Rizzi e Lamberto.