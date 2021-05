Bene Tav, passante ferroviario e metro. Male Tangenziale Est e banda larga: per Torino, una pagella luci e ombre

Male, invece, i lavori ancora fermi per la realizzazione della Tangenziale est di Torino, così come i ritardi nei lavori di posa della Banda Ultra-larga , che come infrastruttura è decisamente più immateriale, ma che resta un elemento fondamentale del processo di transizione digitale e innovazione del sistema produttivo e logistico, come espressamente richiamato del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gay: "Grazie al Piano Ripresa agire sia sulle opere internazionali che su quelle locali"

“Il PNRR che stanzia 62 miliardi di euro per mobilità, infrastrutture e logistica sostenibili rappresenta un’opportunità storica che il Paese deve cogliere per superare le difficoltà finanziarie e tecniche che incidono sulla realizzazione dei grandi progetti infrastrutturali strategici – commenta Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte –. Occorre lavorare con lo stesso impegno sia per le opere d’importanza internazionale, sia per le opere di territorio: una rete efficiente di collegamenti fisici e immateriali, infatti, è essenziale per sostenere la competitività e l’attrattività della nostra regione”.



“La vera sfida è la rapidità e soprattutto l’affidabilità dei flussi reali con cui processiamo e spediamo le merci. Per questo la digitalizzazione della logistica, per la quale il PNRR destina 4,8 miliardi di euro, e l’intermodalità sono fattori decisivi di sviluppo e il 2021 è l’anno in cui va rinnovata l’offerta infrastrutturale – aggiunge Iames Pingani, presidente della Commissione Regionale logistica e trasporti di Confindustria Piemonte –. Occorre rendere competitivi con l’Europa gli asset logistici del Piemonte: Novara come crocevia del traffico Nord Sud; l’Alessandrino retroporto naturale delle merci in arrivo dal sistema portuale ligure e SiTo-Torino come polo logistico della città metropolitana e nodo per l’alta velocità. Inoltre puntiamo a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, trasferendo significative quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia”.