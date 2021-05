I medici del Maria Vittoria reimpiantano l'avambraccio amputato a una donna gravemente ferita in un incidente

I medici del Maria Vittoria reimpiantano l'avanbraccio amputato a una donna gravemente ferita in un incidente

Ieri, giovedì 13 maggio 2021, attorno alle ore 23 è giunta all’Ospedale Maria Vittoria, trasportata dall’Elisoccorso, in seguito ad incidente stradale nei pressi di Vercelli, una donna di 40 anni con amputazione completa dell’avambraccio destro e subamputazione del pollice sinistro.

Intervento durato tutta la notte

Grazie al lavoro, contemporaneo, delle équipes di Chirurgia Plastica, di Microchirurgia e Chirurgia della mano e di Ortopedia e Traumatologia 1 dell’ASL Città di Torino, è stato possibile effettuare un delicato intervento di microchirurgia, che ha consentito il reimpianto dell’avambraccio e la riparazione pollice.L’intervento, tecnicamente riuscito, si è concluso questa mattina, 14 maggio 2021, alle ore 6. La paziente è ora in prognosi riservata.

“Considerata la tipologia di trauma con strappamento e torsione si trattava di un reimpianto limite ma mandatorio in una giovane donna di 40 anni”, dichiara il direttore della S.C. Chirurgia Plastica dell’Ospedale Maria Vittoria, dott. Giorgio Merlino.

La soddisfazione dei medici

“Un intervento possibile solo se esiste una stretta collaborazione tra Dipartimento di Emergenza Accettazione, Anestesisti, Chirurghi e Personale di sala operatoria”, continua il dott. Marco Borsetti, Responsabile della Struttura di Microchirurgia e Chirurgia della Mano. “Una riparazione complessa per la perdita completa di una delle due ossa dell’avambraccio”, commenta il dott. Gianluca Collo, Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Maria Vittoria dell’che ha eseguito riparazione ossea.

Hanno preso parte al delicato intervento anche il dott. Luca Devalle, il dott. Enrico Cavalieri, il dott. Filippo Rivarossa, il dott. Gianluca Fantino, la dott.ssa Mariagrazia De Simone e la dott.ssa Agnese Bisciaglio.

Stamattina altro intervento delicato

Giusto il tempo di “resettare” la sala operatoria, alle 8 di questa mattina era già tutto pronto per un altro intervento microchirurgico ad alta complessità di autotrapianto da alluce del piede per salvare il pollice sinistro ad un ragazzo di 20 anni, in seguito ad un infortunio sul lavoro.

L’équipe doppia (Chirurgia Plastica e Microchirurgia della mano), in questo secondo caso, è stata composta dal dott. Marco Borsetti, dalla dott.ssa Alessandra Clemente, dalla dott.ssa Silvia Germano e dal dott. Enrico Cavalieri). L’intervento, concluso alle ore 13, è stato facilitato dalla recente acquisizione di strumenti microchirugici di ultima generazione.