Scambia un poliziotto in borghese per un potenziale cliente: arrestato pusher

Ieri pomeriggio alcuni agenti di polizia in servizio anti spaccio in borghese hanno notato un cittadino marocchino sospetto all’incrocio fra via Nizza e corso Vittorio Emanuele II. L’uomo si guardava intorno con fare circospetto e, dopo aver notato il transito di una volante, si è nascosto dietro una colonna dei portici; insospettiti da questo comportamento, la pattuglia appiedata in borghese ha deciso di seguire il 50enne, che a passo spedito e telefonando, si è diretto in direzione del Parco del Valentino. Una volta all’interno del Parco, l’uomo si è messo a sedere su una panchina in attesa di qualcuno. Al controllo degli agenti per capire le sue intenzioni, lo stesso ha accennato ad un tentativo di fuga, ma è stato prontamente fermato. Nelle sue tasche, 4 frammenti di sostanza solida marrone, rivelatasi essere 36 grammi di hashish. Gli accertamenti esperiti successivamente hanno fatto emergere come l’uomo avesse a suo carico un divieto di dimora nel Comune di Torino risalente al Giugno 2020 in considerazione dei suoi numerosi precedenti di polizia. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Negli stessi momenti in cui gli agenti stavano per procedere al suo controllo, uno di essi è stato avvicinato da un secondo soggetto marocchino, di 35 anni, a bordo di bicicletta, che ha scambiato il poliziotto in borghese per un possibile acquirente e gli ha proposto di comprare dell’hashish. Nelle sue tasche, 6 grammi di sostanza stupefacente; l trentacinquenne, inottemperante a un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, è stato arrestato per violazione della Legge sugli stupefacente e denunciato per violazione della legge sull’immigrazione.