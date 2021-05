Anche Emma e Fabrizio Moro tra i protagonisti dell'estate della nuova edizione di Stupinigi Sonic Park

Comincia a prendere forma il cartellone della nuova edizione di Stupinigi Sonic Park. Dopo l'annullamento del 2020, l'appuntamento musicale tornerà questa estate in forma ridotta, una “Limited Edition” che avrà come teatro non più il parco, ma il Cortile d'Onore con la facciata della Palazzina di Caccia a fare da sfondo naturale.

Posti contingentati per spettacoli esclusivi

Posti contingentati, a sedere, per un numero ridotto di 1.000 spettatori e performance esclusive di grandi nomi italiani ed internazionali in versione unplugged o con progetti e collaborazioni inedite. E così, dopo l'annuncio di Robben Ford e Bill Evans (14 luglio) e quello di Ben Harper (18 luglio), ecco il primo grande nome della musica italiana: lunedì 12 luglio toccherà a Fabrizio Moro, che tornerà a esibirsi live con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021”.

Fabrizio Moro in versione acustica

Il vincitore (assieme ad Ermal Meta) di Sanremo 2018 presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte).

"Sul palco ho ricreato una stanza – racconta Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte... ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude... essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia".

Doppio appuntamento con Emma

Emma torna in tour per celebrare i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “Fortuna”, con due date a Stupinigi Sonic Park il 9 e 10 luglio (recupero delle date di Torino del 24 ottobre 2020 e 15 maggio 2021).