Ben Harper tra i protagonisti dell'estate di Stupinigi Sonic Park

Quando si dice "fare di necessità virtù". Ben Harper aveva appuntamento con il pubblico Italiano in questa Estate 2021 e non voleva rinunciarvi nonostante tutti gli ostacoli rappresentati dalle restrizioni Covid sia sui viaggi che sulle capienze.

Ha deciso così di programmare due serate uniche, due concerti molto speciali che lo vedranno esibirsi da solo sul palco, accompagnato solo dalle sue chitarre. Dopo quella di Marostica del 14 luglio, la sera del 18 luglio sarà di scena allo Stupinigi Sonic Park, che torna con una nuova edizione (seppure in forma ridotta) dopo l'annullamento di quella del 2020.

I fans Italiani avranno così un’opportunità imperdibile di partecipare a uno show molto intimo che metterà in mostra ancora di più il talento alla chitarra del musicista californiano. Ben Harper suonerà tutti i principali brani del suo repertorio alternandosi tra chitarre acustiche, elettriche e slide guitar in quello che si annuncia come uno degli eventi più speciali dell’estate live italiana.

I biglietti per lo show di Stupinigi verranno messi a breve in vendita.