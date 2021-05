Venaria, dopo 7 mesi arriva il "rimpasto" di deleghe all'interno della giunta Giulivi

Sette mesi di "rodaggio" e ora una specie di "rimpasto", almeno a livello di deleghe. E' quello che ha deciso il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi, redistribuendo incarichi e responsabilità all'interno della sua squadra.

In particolare, Giulivi lascia Associazionismo e volontariato al vicesindaco Gianpaolo Cerrini, Città metropolitana di Torino all'assessore Monica Federico e Politiche energetiche, Sviluppo sostenibile ed economia circolare – Partecipate all'assessore Giuseppe Di Bella.





Giulivi: "Intervento per un lavoro più efficiente e puntuale"

"Dopo sette mesi dal nostro insediamento ho voluto lasciare tre deleghe agli assessori e ridistribuirne alcune, per rendere ancora più efficiente, coerente e puntuale il nostro lavoro - spiega il primo cittadino -. Ringrazio questa squadra per i risultati sin qui ottenuti, con la volontà quotidiana di rispettare il mandato e la fiducia che i cittadini hanno voluto darci alle ultime elezioni amministrative. Grazie ai dirigenti, agli uffici, che in maniera puntuale svolgono al meglio il loro lavoro. Grazie a tutti i consiglieri comunali che coadiuvano le nostre attività. Un importante lavoro ed un impegno totale per la Venaria Reale che abbiamo promesso di far ripartire".

La nuova distribuzione

Sulla base della nuova distribuzione, ecco le deleghe che corrispondono ai singoli esponenti della giunta di Venaria.



Fabio Giulivi - Sindaco

Sicurezza - Salute - Personale - Polizia Municipale - Protezione civile – Comunicazione;



Gianpaolo Cerrini - Vice Sindaco

Assessore: Bilancio e Tributi - Fondi strutturali – Economato – Associazionismo e volontariato (precedentemente assegnata al Sindaco);



Monica Federico - Assessore

Attività Economiche e Produttive - Commercio - Lavoro - Turismo – Agricoltura – Città metropolitana di Torino (precedentemente assegnata al Sindaco);



Marta Santolin - Assessore

Cultura - Rapporti con la Reggia e Parco La Mandria - Smart City - Servizio Innovazione – Arredo urbano



Palmina Antonella Marchese (detta Paola) - Assessore

Sistema educativo - Istruzione - Asilo nido - Tutela degli animali - Politiche giovanili - Disabilità e Pari Opportunità;



Giuseppe Di Bella - Assessore

Lavori Pubblici - Viabilità - Piano del traffico e parcheggi - Edilizia privata - Urbanistica - Patrimonio - Politiche energetiche, Sviluppo sostenibile ed economia circolare – Partecipate (precedentemente assegnata al Sindaco);



Luigi Tinozzi - Assessore

Politiche Sociali - Politiche della terza età - Famiglia - Servizi demografici - Elettorale - Trasporti – Sport;



Marco Scavone - Assessore

Manutenzioni - Quartieri e recupero periferie - Politiche della Casa - Verde Pubblico - Raccolta rifiuti - Servizi Cimiteriali.