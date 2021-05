Rivarolo, il liceo musicale riapre le porte del parco in via Sant'Anna

Nel pieno rispetto della cautela con la quale bisogna affrontare le riaperture, l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo apre le porte del parco della sede di Via Sant’Anna 1 per un fine settimana all’insegna delle “esperienze” nel mondo dell’arte: ricominciare a ritrovarsi per parlare di Cultura e per provare a cimentarsi con essa.

Sabato 22 maggio alle ore 14.30 , infatti, Debora Bocchiardo incontrerà gli amanti della scrittura per un appuntamento con la creatività: laureata in Lettere Moderne con una tesi in Storia e Critica del Cinema, è una giornalista da anni attiva, come ufficio stampa, nella promozione di eventi culturali e turistici. Tiene conferenze di Storia del Cinema. Oltre a numerose esperienze lavorative presso le testate giornalistiche e le emittenti televisive locali, ha lavorato per la Rai e cura periodici informativi per associazioni ed enti pubblici. Dal 2009 realizza e dirige il periodico “Occhi Aperti” dell’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (Apri Onlus).

Dopo alcuni volumi di carattere storico o informativo per la Regione Piemonte, ha scritto i romanzi Onorina Voleva l’America (2011) e Qualcosa Accadrà – La storia di Charlie (2013). Entrambi inseriti nella Biblioteca degli Scrittori Piemontesi di “Baima&Ronchetti e C.” Editore. Nel 2015 ha scritto un terzo romanzo: “Scozia Express” ( Europa Edizioni).

Nel 2012 ha realizzato una prima raccolta di fiabe, “Magie di Natale”, seguita da “Trilogia di Natale” nel 2014 . Nel 2018 ha pubblicato il romanzo “Cieli d’Irlanda” (Golem Edizioni), con cui ha vinto come finalista il premio “Mario Soldati”, promosso nel 2018 dal Centro Pannunzio di Torino, e la sezione “Profumo d’autrice” nell’edizione 2019 del premio letterario di Cattolica . Nell’autunno 2019, sempre con Golem Edizioni, ha pubblicato “La donna di Swarovski”.

Dalla primavera 2020, ha progettato e propone, sia dal vivo sia via internet, un corso di avvicinamento alla scrittura che permette di perfezionare il proprio stile andando, al tempo stesso, ad indagare la propria personalità ed il proprio modo, unico e irripetibile, di guardare il mondo.

Da febbraio 2021 conduce sul sito di informazione “Obiettivo News” la trasmissione “Quarta di Copertina” dedicata a libri, autori ed editori.

Il pomeriggio si concluderà a partire dalle ore 18.00 con l’esordio musicale del quartetto jazz diretto da Emanuele Sartoris e formato dai giovanissimi Canavesani Giulia Nigra al flauto, Andrea Rapillo al pianoforte, Francesca Zerbo al contrabbasso e Marco Lupoli alla batteria: un totale complessivo di 70 anni di pura energia musicale rinvigorita da un anno di studio approfondito nella materia del jazz classico supervisionati da Emanuele Sartoris celebre ospite fisso della trasmissione RAI “Nessun Dorma” insieme al suo quartetto “Night Dreamers”.

Domenica 23 maggio il risveglio all’insegna del “Ben-Essere” sarà curato alle 9.30 da Gloria Dainese con un’ora dedicata allo yoga per proseguire poi con un’esperienza di pittura con la tecnica dell’affresco a cura di Sonia Porpiglia: libera professionista nel campo della pittura e decorazione per dipinti murali, ornati, restauri e ceramiche artistiche. Si è diplomata al Liceo Artistico nel 1991conseguendo poi il diploma di Grafico Pubblicitario nel 1993 e infine nel 1994 il diploma di Tecnico Computer Graphics. Inizialmente si è occupata di grafica, per passare poi ai dipinti murali, realizzazioni su materiali diversi aerografie e quadri personali. Nel 2008 ha conseguito il diploma di Tecnico del restauro, acquisendo esperienza con il restauro lapideo, di pitture murali e affreschi. Ha collaborato nella realizzazione di restauri in chiese e case private. Ha fatto esperienza di insegnamento tenendo lezioni di arte ai bambini e ragazzi.