Fermi! Scuola Aperta: il “Terzo Spazio” per studiare, incontrarsi e divertirsi il sabato mattina

Un luogo dove studiare, leggere, ascoltare musica, guardare un film o semplicemente passare del tempo in compagnia: è il Terzo Spazio, iniziativa della Scuola Secondaria di 1° grado Enrico Fermi, aperta ogni sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30.

Il progetto offre ai ragazzi e alle ragazze uno spazio accogliente, inclusivo e sicuro, dove le attività non sono prestabilite ma nascono dagli interessi del gruppo. In questo modo, ogni partecipante può contribuire a creare proposte e momenti di socializzazione e apprendimento secondo le proprie passioni e curiosità.

A guidare le attività è sempre presente un’educatrice, pronta ad accogliere i ragazzi, facilitare le relazioni, sostenere lo studio e stimolare la creatività in maniera divertente e inclusiva.

Il Terzo Spazio si trova presso la scuola Enrico Fermi, in piazza Giacomini 24, ed è completamente gratuito. Per informazioni o iscrizioni è possibile contattare il numero 346.2438552 o scrivere a edugamers4kids@coopcrescereinsieme.org.