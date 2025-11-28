 / S. Salvario / Lingotto

S. Salvario / Lingotto | 28 novembre 2025, 17:48

Fermi! Scuola Aperta: il “Terzo Spazio” per studiare, incontrarsi e divertirsi il sabato mattina

Uno spazio gratuito e inclusivo dove leggere, ascoltare musica, guardare film e incontrare coetanei sotto la guida di un’educatrice

La scuola Fermi

La scuola Fermi

Un luogo dove studiare, leggere, ascoltare musica, guardare un film o semplicemente passare del tempo in compagnia: è il Terzo Spazio, iniziativa della Scuola Secondaria di 1° grado Enrico Fermi, aperta ogni sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30.

Il progetto offre ai ragazzi e alle ragazze uno spazio accogliente, inclusivo e sicuro, dove le attività non sono prestabilite ma nascono dagli interessi del gruppo. In questo modo, ogni partecipante può contribuire a creare proposte e momenti di socializzazione e apprendimento secondo le proprie passioni e curiosità.

A guidare le attività è sempre presente un’educatrice, pronta ad accogliere i ragazzi, facilitare le relazioni, sostenere lo studio e stimolare la creatività in maniera divertente e inclusiva.

Il Terzo Spazio si trova presso la scuola Enrico Fermi, in piazza Giacomini 24, ed è completamente gratuito. Per informazioni o iscrizioni è possibile contattare il numero 346.2438552 o scrivere a edugamers4kids@coopcrescereinsieme.org.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium