Ancora tempo incerto su Torino e provincia, il sole tornerà a fare capolino domani

I versanti sud alpini sperimenteranno una parentesi di tempo più asciutto mentre il settore vallivo a Nord potranno essere interessate da instabilità mentre annuvolamenti saranno possibili anche in pianura. Dopo la sventagliata temporalesca di oggi la tendenza sembra verso un tempo più stabile.

Nel corso del fine settimana un campo di alta pressione in rinforzo sulla Spagna favorirà l’arrivo sul Nord Ovest correnti più asciutte nord occidentali.

Tempo previsto: oggi e domani

Oggi ancora annuvolamenti più compatti, con qualche ora soleggiata domenica. Minime in pianura intorno 10 - 11°C e massime 21 - 22°C. In pianura venti deboli da Nord, in rinforzo domenica sino a diventare moderati.