Covid, al nuovo hub di Porta Nuova i tamponi rapidi sono gratuiti per tutti

Test rapidi per diagnosticare il Covid senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica. E' ciò che viene offerto nel nuovo hub inaugurato questa mattina alla stazione di Porta Nuova, così come in altre 11 stazioni italiane. Qui chiunque lo voglia potrà sottoporsi al tampone antigenico rapido, senza pagare nemmeno un euro. L'iniziativa è della Croce Rossa.

A Torino Porta Nuova i tamponi rapidi gratuiti si effettueranno tutti i giorni dalle 10 alle 18, dal lato di via Nizza. I costi sono sostenuti dalla Croce Rossa Italiana grazie al contributo della Commissione Europea (Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare) che, attraverso un accordo con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha destinato 35,5 milioni di euro alle attività di screening in sette Paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) effettuate dalle rispettive Società Nazionali della Croce Rossa.