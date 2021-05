Come comprare dei tessuti online durante la pandemia del covid 19

Chi ama cucire o lavora in sartoria ha sicuramente svariate mercerie di fiducia alle quali rivolgersi per comprare tessuti. Non sempre, però, ci si riesce a rifornire di tutto da un singolo negozio; spesso è necessario spostarsi per trovare stoffe e tessuti che fanno al caso nostro, e altrettanto spesso diventa imperativo gettare uno sguardo su internet. Difatti l'assortimento di stoffa online è solitamente molto vasto, e l'acquisto risulta semplice e rapido, soprattutto partendo già con un'idea precisa di ciò che si sta cercando. Ma se spesso quella di comprare stoffa online si rivela la soluzione più pratica, come far sì che l'acquisto sia un successo assicurato?

Partiamo da una premessa: vendere tessuti online senza mettere i potenziali clienti in condizione di farsi un'idea ben precisa di materiali, composizione e colore del prodotto è impossibile. Qualsiasi negozio di stoffe online che sia affidabile offrirà le specifiche del tessuto, il suo costo e una foto che lo raffiguri fedelmente. A quel punto è compito dell'utente effettuare una valutazione attenta di ogni particolare: il rischio, altrimenti, è quello di acquistare tessuti online salvo poi pentirsene perché ciò che è arrivato non corrisponde perfettamente alle aspettative. Se dopo aver controllato tutto non si è ancora sicuri dell'acquisto, basterà contattare il numero o l'indirizzo email preposto e ogni dubbio verrà risolto dai consigli del team di assistenza.

Calcolare in anticipo di quanta stoffa si ha bisogno

Questo vale anche per chi acquista nei negozi fisici, ovviamente, ma ancora di più quando si parla di comprare tessuti online. Per evitare di dover ripetere l'ordine o richiedere una sostituzione, è necessario stabilire anticipatamente di quanto materiale si ha bisogno per il proprio progetto di cucito. Inoltre, acquistando il giusto metraggio non si rischierà di dover attendere in caso di esaurimento scorte del tessuto online che abbiamo scelto.

Leggere i termini e le condizioni di cecesso e spedizione prima dell'acquisto

Tutti i negozi di tessuti online hanno un'informativa che tratta le loro condizioni di reso e i termini per la spedizione. Prima di finalizzare il processo di pagamento consigliamo di leggerla con attenzione; si potrebbe scoprire che con soli 5€ in più di spesa si ha diritto alla spedizione gratuita o che i tempi per il reso non soddisfano le proprie esigenze. In ogni caso, leggerla è un ottimo modo per risparmiarsi brutte sorprese (o scoprirne di belle).

