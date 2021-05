Controlli anti-Covid dei carabinieri, due locali di Nichelino chiusi per 5 giorni

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per verificare il rispetto della normativa anti Covid, i carabinieri hanno sospeso la licenza per 5 giorni a due esercizi commerciali.

A Nichelino, i militari dell’Arma hanno chiuso un bar e una sala da biliardo. In entrambe le attività sono stati trovati clienti all’interno dei locali dopo le 22, in violazione delle norme attualmente in vigore per contrastare il virus.

In totale sono stati identificati 90 avventori, che saranno sanzionati amministrativamente con delle multe unitamente ai proprietari.