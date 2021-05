Adaci e Unito, all'Università la sinergia per creare i manager degli acquisti del futuro [VIDEO INTERVISTA]

Adaci e Unito insieme per creare i futuri manager degli acquisti. Adaci ha sviluppato negli anni una collaborazione continuativa e consolidata con la Facoltà di Economia e il Dipartimento di Management di Torino nell’organizzazione di cicli di conferenze per gli studenti sul tema degli Acquisti e della Supply Chain.

Quest’anno il progetto si è ampliato coinvolgendo anche gli studenti dei due prestigiosi Master della Scuola di Management e di Economia in “Marketing Omnichannel Sales & Digital Management” e in “Marketing Sales & Management dell’Industria Alimentare”. Adaci, l’Associazione Italiana dei Manager degli Acquisti e del Supply Management, è il partner dei professionisti e degli addetti operanti nel mondo del procurement e della Supply Chain. Adaci rilascia l’attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale in ottemperanza alla L. 4/2013 grazie al riconoscimento del MI.S.E. Oggi la qualifica della professione è un percorso obbligato sia per la crescita personale e professionale, sia per la crescita dell'azienda. È una grande opportunità da cogliere e che permette alle aziende che dispongono di personale qualificato ADACI di gestire al meglio il proprio parco fornitori e la propria supply chain.

Adaci organizza annualmente numerosi dibattiti e incontri informativi dedicati ai professionisti del mondo degli acquisti e della catena logistica e tra di essi spiccano il Negotiorum Fucina Adaci, che è un dibattito sul futuro del management italiano del mondo degli acquisti, due giorni di convegno, con tavole rotonde, sessioni di lavoro, momenti conviviali e di networking: una sessione di approfondimento con Business leader provenienti da tutta Italia.

Adaci ha individuato quattro pilastri su cui costruire il futuro della funzione e della sua professionalità:

- Aziende che abbiamo a cuore lo sviluppo aziendale e manageriale;

- CPO/ Docenti universitari che hanno lo scopo di creare una sinergia di sviluppo di alto livello;

- Esperti del settore che cercano informazioni e fonti di fornitura innovative ed efficaci;

- Giovani: vogliamo essere un riferimento per la loro crescita professionale sia nelle scuole, nelle università che nelle aziende.

LA COLLABORAZIONE di ADACI CON IL MONDO UNIVERSITARIO

Adaci ha sviluppato, oltre al duraturo rapporto con il Dipartimento di Economia di Torino, una stretta collaborazione con oltre 25 Università italiane ed oltre 70 docenti universitari, con scambi di esperienze continui.

Il proficuo connubio tra i mondi accademico ed aziendale ha permesso lo sviluppo del progetto Adaci Smart che prevede lo sviluppo di “Call For Paper” ricchi di contributi scientifici realizzati grazie alla sinergica collaborazione tra docenti e manager.

Il Magister Adaci è l’evento pubblico dove vengono presentati i risultati del connubio università-azienda. Il desiderio di stimolare lo sviluppo delle idee ed ampliare gli orizzonti professionali pongono il loro focus sulle diverse funzioni aziendali ed il Mondo Accademico attraverso la collaborazione professionale con top manager e culturale con i professori universitari. I “Maestri”, da qui il nome Magister, scelti ed invitati dal comitato scientifico, si confrontano in modo attivo nelle tavole rotonde separate (top manager e professori universitari) per poi dar vita ad un confronto aperto tra il pensiero aziendale e quello culturale.

In questo ambito, si pone la collaborazione con Unito e in particolare con il Dipartimento di Management e la Scuola di Management di Torino. Ne abbiamo parlato con Laura Echino, Past President e Consigliere ADACI Piemonte e Valle d’Aosta, Anna Claudia Pellicelli, Full Professor Of Strategic and International Marketing, Branding PhD presso il Dipartimento di Management dell’ Università di Torino e Direttore dei Master in “Marketing Omnichannel Sales & Digital Management” e in “Marketing Sales & Management dell’Industria Alimentare”, Roberto Schiesari professore di Economia e Direzione delle Imprese presso Dipartimento di Management Università di Torino

“Da diversi anni collaboro con Adaci inserendo questo percorso nei corsi di economia e direzione delle imprese, ma da quest’anno ho pensato di introdurre il corso Adaci nei due master che dirigo: quello in marketing, sales & management e quello in marketing omnichannel sales & digital management. Questi master hanno due obiettivi principali: ridurre il gap tra accademia e professione e Adaci ha proprio questa peculiarità, oltre dare una visione a 360° di tutte le tecniche di management e anche qui Adaci va a completare questo tassello” spiega Anna Claudia Pellicelli. “La collaborazione con Adaci viene da molto lontano. Questo è un maggior valore. Abbiamo iniziato i corsi quando insieme alla professoressa Bruno gestivamo i corsi di economia e direzione e questo progetto è continuato nel tempo. Lo ha fatto per due ragioni: in primo luogo riteniamo che dare una formazione agli studenti delle lauree triennali sulla supply chain sia un elemento essenziale. E’ uno degli elementi essenziali della catena del valore. Quindi abbiamo un valore formativo. In secondo luogo perché crediamo che per gli studenti sia un’opportunità di confrontarsi con manager che fanno quest’attività, confrontarsi e vedere immediatamente il rapporto tra la teoria e le best practice insegnate nei seminari di Adaci con l’esperienza operativa, quando questi modelli vengono applicati” racconta Roberto Schiesari. “Il rapporto di Adaci con l’università di Torino risale a oltre 25 anni fa quando quasi per scommessa alcuni consiglieri piemontesi hanno iniziato a collaborare con i professori della facoltà di economia e commercio, dando il loro supporto per cercare di sviluppare meglio il tema degli acquisti nell’ambito della programmazione aziendale. E’ stato un processo evolutivo costante nel tempo, via via i rapporti si sono rafforzati e ampliati. Inizialmente in modo lento, negli ultimi anni il fenomeno delle collaborazioni è esploso. Adaci collabora con più di 50 università sia di economia che di ingegneria e sviluppano con noi un processo di formazione degli studenti” rivela Laura Echino. ADACI e il PROGETTO GIOVANI

Il percorso con i giovani si sta ampliando anche verso le scuole superiori per offrire agli studenti formazione e supporto e per l’ingresso nel mondo del lavoro grazie al Progetto Campus: un progetto formativo rivolto ai giovani laureandi e neolaureati che, con curiosità e spirito d'iniziativa, vogliono avvicinarsi al mondo degli Acquisti e Supply Management

Young Buyers Game Adaci: è il concorso Nazionale per le Scuole dedicato agli Acquisti, alla Logistica per uno Sviluppo Sostenibile del nostro pianeta. Il concorso è rivolto a studenti delle Scuola Secondarie di primo e secondo grado.

ADACI, OLTRE 50 ANNI DI ASSOCIAZIONE

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

