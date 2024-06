Volontari plastic free in azione a Torino e non solo per un weekend dedicato a oceani e ambiente

Un fine settimana con 87 appuntamenti di pulizia ambientale in Italia e 15 all’estero interamente dedicato alla Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebratasi mercoledì 5 giugno, e alla Giornata Mondiale degli Oceani, che ricorre domani 8 giugno. I volontari di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, saranno in spiagge, aree verdi e luoghi pubblici per rimuovere più rifiuti possibili, coinvolgendo e sensibilizzando i cittadini a comportamenti più virtuosi che riducano l’impatto sulla natura. Cinque gli appuntamenti in Piemonte: si terranno clean up sabato 8 a Torino e Pianezza (TO) e Alessandria domenica 9 a Viverone (BI) e nuovamente Torino.

“Grazie al supporto del nostro main sponsor MINI, i volontari Plastic Free saranno operativi in 87 località italiane dimostrando un impegno e un amore concreti per il nostro splendido territorio nazionale da preservare e averne cura – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Anche questa volta saranno in azione all’estero, in 15 città, dove la rete Plastic Free continua a diffondersi per veicolare a quante più persone possibili i messaggi che ci stanno a cuore per tutelare il nostro Pianeta. Queste due giornate mondiali – prosegue – pongono al centro tematiche cruciali come la lotta alla desertificazione, il ripristino dei territori, la resistenza alla siccità nonché l’importanza che riveste il ruolo degli oceani nella vita quotidiana di chiunque. Ringrazio i nostri referenti sempre attivi a coinvolgere i volontari e – conclude De Gaetano – invito i cittadini a farsi avanti, dando il proprio piccolo grande contributo, partecipando ai clean up, iscrivendosi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it”.