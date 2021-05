Chieri, sabato in concerto il gruppo Caronte "Flower Power"

Sabato alle 18 la suggestiva cornice del Chiostro di Sant’Antonio di Chieri ospita il concerto del gruppo Caronte, «FLOWER POWER. Omaggio ai grandi Festival del Rock».

L’evento, con cui il Gruppo Caronte festeggia i 34 anni di attività, prevede arrangiamenti originali per violino, violoncello, arpa, pianoforte e una voce rock (Alberto Martinelli violino, Gabriele Miglioli violoncello, Elena Trovato arpa e Luigi Signori pianoforte e voce).

Questo il programma: COCKER Wit a little helming from my friend BAEZ Sweet sir galahad GERSHWIN Summertime ROUSSOS Rain and Tears MORRISON Light my fire PROCOL HARUM A whiter shade of pale ANONIMO House ore the rising sun SIMONE Feeling good SANTANA. Black Magic woman, e altri brani di Jimi Hendrix,The Who ecc…

Il concerto, realizzato con il contributo dell’assessorato alla Cultura della Città di Chieri e della Fondazione CRT, è inserito nella XXX edizione degli itinerari turistico musicali “Girovagando in Musica”.

Ingresso gratuito, posti limitati, obbligatoria la prenotazione scrivendo a: gruppocaronte@libero.it

Info: tel.348/2257382, www.gruppocaronte.info