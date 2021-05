Test del Dna prenatale, Grimaldi (LuV): "La giunta regionale si è impegnata a renderlo gratuito, ora approvi le delibere"

A febbraio il Consiglio Regionale ha approvato due ordini del giorno per garantire la gratuità del Nipt test (Test del DNA prenatale) per tutte le donne in stato di gravidanza residenti in Piemonte, da erogare attraverso il Sistema Sanitario Regionale, indipendentemente dall’età e dalla presenza di fattori di rischio, e per chiedere alla Conferenza delle Regioni di inserire il Nipt test all’interno dei Lea.

"Tuttavia - accusa il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, che oggi ha presentato in Aula un question time sull'argomento - a oggi la Giunta non ha approvato alcuna delibera per rendere effettivi questi impegni e la Sanità regionale non sta erogando il servizio".