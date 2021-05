La nuova vita delle panchine dell'ex 8 Gallery, posizionate a cielo aperto in via Nizza

Le panchine del centro commerciale Lingotto riposizionate in via Nizza

Cinquantanove panchine nuove lungo l'asse di via Nizza che va da piazza Carducci a via Lavagna. Si è concluso proprio in questi giorni il posizionamento delle sedute donate dall'ex 8 Gallery alla Circoscrizione 8: un regalo fatto dopo il restyling del centro commerciale, che presentava un surplus di arredi non più collocabili nell'edificio rinnovato. Un'intesa raggiunta grazie a una serie di interlocuzioni tra il direttore dell'attuale Lingotto, Fabrizio Cardamone, e il presidente dell'ente territoriale Davide Ricca, con la collaborazione dell'associazione Sul Filo di via Nizza, guidata da Alessandra Girardello, che più volte aveva espresso il desiderio di abbellire l'asse viario martoriato dai cantieri.

"Abbiamo cercato di restituire dignità a piazzali e luoghi fino a ieri poco inclusivi - ha spiegato il vicepresidente della Otto Massimiliano Miano annunciando la buona riuscita dell'iniziativa -, come le aree Stellone, Abegg, Ingegneria dell'Autoveicolo e il pozzo di areazione 23, in via Nizza 367. E non abbiamo dimenticato le stazioni metro, mettendo sei panchine nel piazzale della fermata Lingotto e altrettante a Italia '61".

L'idea è anche quella di favorire il dialogo e la socialità tra gli abitanti, con la speranza di tornare davvero a vivere via Nizza nella sua interezza.