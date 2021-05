Donazione organi, Canalis (Pd): "Regione Piemonte a fianco dell'Aido"

"Ringrazio uno ad uno i colleghi consiglieri e tutti i gruppi consiliari, che hanno voluto sottoscrivere e votare all’unanimità il mio Ordine del Giorno sul sostegno all’AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule", commenta la consigliera regionale Monica Canalis.

"Un momento di grande convergenza e comunione d’intenti, che dimostra come in certi momenti sia importante superare la normale dialettica politica per il bene comune. Non è merito mio, ma dell’AIDO, che, sin dalla sua fondazione nel 1973, opera in Piemonte e annovera oggi ben 99.120 iscritti (il 7% del totale degli iscritti italiani), con un tasso di adesione alla donazione tra i più alti in Italia. Uno degli esempi più virtuosi del nostro Terzo Settore".