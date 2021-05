Forza Italia perde pezzi nel Torinese: Rachele Sacco lascia il partito

Forza Italia perde un altro pezzo in provincia di Torino: la consigliere comunale di Chieri Rachele Sacco ha infatti annunciato di lasciare il partito “con rammarico”. Per l’ex esponente azzurra negli ultimi anni sono state fatte scelte “che hanno allontanato le persone e amministratori”.

Sacco, che già alle ultime elezioni comunali si era presentata come candidata della lista civica “Progetto Per Chieri – Salviamo l’Ospedale Insieme”, spiega di aver “atteso segnali che non sono arrivati”. E la consigliera, pur sottolineando di abbandonare Forza Italia senza polemica, spiega di aver accettato alle scorse amministrative “che per Chieri il coordinatore regionale e provinciale non lottassero per l’alleanza del centro destra unito come è successo per altri Comuni”.

Sacco è l’ultima amministratrice in ordine di tempo a lasciare il partito di Berlusconi. Negli scorsi mesi avevano intrapreso questa decisione, per passare in Cambiamo! con Giovanni Toti, i parlamentari Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino.