Santa Rita, il 22 e 23 maggio la Festa ma con alcune restrizioni

Il 22 maggio è la festa liturgica di Santa Rita, ricorrenza anche quest’anno segnata dalla pandemia. Nella consapevolezza di voler comunque onorare la solennità del 22 maggio, la comunità di Santa Rita ha voluto proporre una festa che in continuità con le edizioni precedenti, avrà nella preghiera il fulcro e il cuore dell’iniziativa che raccoglie tanti fedeli legati alla Santa di Cascia.

Le misure di sicurezza sono state aumentate per garantire il giusto distanziamento in tutti gli ambienti dedicati alla festa: l’ingresso al Santuario e ai cortili sarà contingentato, ma non è necessaria la prenotazione.

Vi sarà un’area accoglienza per l’ingresso alle celebrazioni e un altro per il percorso verso la statua all’interno dei cortili. Non sarà possibile svolgere la consueta processione; la statua della Santa, sia il 22 che il 23 maggio, sarà collocata nel cortile interno, con accesso da via Barletta, dove ci si potrà soffermare in preghiera e dove avverrà la benedizione delle rose.

Il programma nel giorno della festa, sabato 22 maggio, prevede: alle 7.30 la celebrazione presieduta dal can. Mario Rossino, collaboratore parrocchiale, alle 9 celebrazione presieduta da don Sebastiano Olivero, Vicario episcopale per la città, alle 10.30 Messa celebrata da don Michele Roselli, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, alle 12 Messa presieduta da monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, alle 16 Messa celebrata da don Stefano Turi, parroco di Borgaro e originario della parrocchia, alle 18.30 Messa presieduta da mons. Valter Danna, Vicario generale, alle 20 Messa conclusiva della giornata celebrata dal parroco mons. Mauro Rivella.

Le Messe saranno in Santuario, ma sarà anche possibile partecipare dal cortile della parrocchia, con posti a sedere e collegamento audio e video. Saranno trasmesse anche sul canale YouTube della parrocchia, accessibile dal sito internet www.srita.it. Domenica 23 maggio le celebrazioni seguiranno il tradizionale orario festivo: 7-9-10.30-12-16-18-19.30-21.