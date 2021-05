Aumentano orari e giornate di visita dei musei piemontesi

Dopo i riscontri positivi ottenuti nelle prime settimane di riapertura al pubblico, la Direzione regionale Musei Piemonte amplia l’offerta culturale, non solo estendendo orari e giornate di visita in alcune sedi museali, ma anche con attività per promuovere la conoscenza del patrimonio, come visite guidate, incontri e concerti.

Oltre al fine settimana, a Torino lo sfarzo barocco degli Appartamenti dei Principi di Palazzo Carignano è pronto ad accogliere i visitatori, dal 21 maggio al 24 settembre, anche tutti i venerdì in orario 9-14, con ultimo ingresso alle ore 13, e nel periodo dal 14 giugno al 26 luglio, con lo stesso orario, è prevista l’apertura del lunedì. Inoltre, fino al 26 settembre, durante la consueta apertura del fine settimana, con orario 10-18, le visite includono, non solo l’Appartamento di Mezzogiorno, ma pure l’Appartamento di Mezzanotte, in cui si possono ammirare alcuni ambienti, solitamente chiusi al pubblico in quanto sede degli uffici, caratterizzati dalla magnificenza degli affreschi eseguiti, alla fine del Seicento, dal pittore lombardo Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, insieme alla sua bottega.

Sempre in città, Villa della Regina, sulle pendici della collina torinese, attende il pubblico ogni venerdì, dal 21 maggio al 25 giugno, con Le passeggiate del venerdì, visite guidate tematiche alle ore 11 e 16 alla scoperta di spazi solitamente chiusi al pubblico, come il settecentesco Padiglione dei Solinghi all’interno dei giardini e alcuni ambienti seicenteschi al secondo piano della dimora. A questa opportunità si aggiungono l’apertura straordinaria di lunedì 31 maggio, in orario 10-18, con visite guidate ai giardini alle ore 11 e 16, e il prolungamento dell’orario fino alle 21 nelle giornate di mercoledì 2 giugno e domenica 6 giugno, con visite guidate ai giardini alle ore 18. Inoltre martedì 8 giugno, dalle 18 alle 20, la residenza ospita Dalla “selva oscura” al giardino dell’Eden, concerto con letture dantesche organizzato dall’Associazione “Amici di Villa della Regina” in collaborazione con il Distretto Rotary 2031. Domenica 20 giugno si svolge, invece, in orario 14.30-18, la Festa d'inizio estate a Villa della Regina: i componenti del Gruppo storico Historia Subalpina, nei loro sfarzosi abiti d’epoca, propongono alcune contraddanze settecentesche, codificate da John Playford o da Raul-Auger Feuillet, e rievocano giochi e svaghi di un tempo, tra cui il gioco del maglio (oggi noto come croquet).

In provincia di Torino, il complesso museale del Castello di Agliè, a partire dal 23 maggio, adotta di domenica l’orario continuato, dalle 9 alle 19, per la visita alle sale. Giardino e Parco, già protagonisti dei cicli di conferenze Un’ora di verde e Un’ora di storia, sono al centro degli eventi di sabato 5 giugno nell’ambito di Appuntamento in Giardino, manifestazione promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia in parallelo con l’edizione europea di Rendez-vous aux jardins. Alle ore 10 e 12 appuntamento con Gli alberi secolari del giardino, visita guidata tematica del giardiniere Dario Druetto, mentre alle 17 presentazione del volume di Paolo Cornaglia, Il giardino francese alla corte di Torino (1650-1773). Da André Le Nôtre a Michel Benard, edito nel 2021 da Olschki per la collana del Centro Studi delle Residenze Reali Sabaude. Per tutta la giornata sarà possibile noleggiare biciclette per ammirare su due ruote l’incantevole cornice verde che circonda il Castello. E, ancora, altre novità in arrivo. Venerdì 11 giugno alle ore 17 prende avvio l’iniziativa Visita con il Direttore, che, con cadenza mensile, offre l’opportunità di conoscere spazi e collezioni insieme a chi si occupa della loro gestione e cura. Venerdì 18 giugno alle ore 18, nel Salone di San Massimo, Pierangelo Gentile, ricercatore in Storia contemporanea all’Università degli Studi di Torino, tiene la conferenza Riflessioni su Carlo Felice di Savoia nel 190° anniversario della morte, focalizzando l’attenzione su una delle figure di casa Savoia che ha maggiormente inciso sul rinnovamento degli arredi e degli apparati decorativi della residenza alladiese.

Fino al 1° ottobre, il Castello di Racconigi introduce l’orario continuato per il primo anello del Parco che diventa così accessibile dalle 9.30 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.30, permettendo di godere per l’intera giornata della suggestiva area verde a ridosso del maestoso edificio, in un’atmosfera in cui la pace agreste incontra l’affascinante eco delle villeggiature reali.

L’ampliamento degli orari e l’organizzazione delle attività indicate costituiscono l’incipit di un programma che sarà implementato nel corso dell’estate attraverso ulteriori occasioni di approfondimento e l’apertura di nuovi percorsi espositivi.