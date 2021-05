Fuori da Palazzo Civico il volto di Falcone e Borsellino: Torino ricorda le vittime della mafia [FOTO]

Torino onora le vittime della mafia. A pochi giorni dal 29esimo anniversario della strage di Capaci, è srotolando dal balcone di Palazzo Civico un lenzuolo commemorativo con disegnati i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che la Città ha voluto omaggiare le persone cadute per mano delle mafie.



L’iniziativa è stata organizzata in tutta Italia dalla Fondazione Falcone: striscioni analoghi a quello esposto a Torino sono stati affissi in diversi luoghi simbolici del Paese, come il Colosseo, la Reggia di Caserta e il Museo del '900 di Milano. Questa mattina, nel capoluogo piemontese, a provvedere all'installazione sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino. In precedenza, nella Sala dei Marmi del Municipio, aveva avuto luogo una cerimonia alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Sicari.



“Esporre il lenzuolo è un gesto doveroso: guardando i volti di Giovanni e Paolo ognuno di noi, amministratori pubblici e cittadini, ha il dovere di ricordarli ed essere loro grato per l’impegno ed il sacrificio fatto nella lotta alla mafia. E' ancora più importante che ognuno di noi sia responsabile e faccia ogni giorno il proprio dovere per sensibilizzare e contrastare il fenomeno mafioso” è il commento di Carlotta Tevere, presidente della Commissione legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi. Il senso dell'iniziativa è fare delle città luoghi di memoria, espressioni di una nuova geografica della responsabilità, avamposti per la tutela della legalità. Torino, anche questa volta, ha risposto presente.