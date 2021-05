Paolo Bongioanni (FdI) chiede la partenza del Tour de France dal Piemonte

D’altro canto, la regione sabauda è terra dei due “Campionissimi” del ciclismo e puntualmente ospita sulle sue strade (come accaduto anche in questo 2021, con l’avvio della corsa da Torino) il Giro d’Italia. A proposito della Corsa Rosa, Paolo Bongioanni, nel corso della seconda seduta dell’undicesima legislatura del Consiglio regionale, la prima in cui si è aperto il dibattito del Consiglio, ha affermato: “Ho avuto la fortuna di organizzarlo e di viverlo molte volte. Si tratta senza dubbio di un appuntamento straordinario, è l’evento popolare dell’Italia, che ricorda le gesta dei grandi campioni e che unisce generazioni cronologicamente distanti. Tuttavia, se vogliamo dare vita a una promozione internazionale del Piemonte, dobbiamo rivolgerci a quella che è la quarta manifestazione sportiva al mondo”.

Bongioanni ha concluso il suo intervento sottolineando che, “disponendo di una classe imprenditoriale straordinaria, quella del settore turistico, che genera oltre il 16% del prodotto interno lordo del Piemonte, dobbiamo garantire non solo misure di sostegno, ma anche di promozione e comunicazione formidabili. Un tassello su cui dobbiamo insistere per veicolare l’offerta turistica che la nostra terra e le sue meravigliose montagne possono garantire ai loro visitatori. Per questo mi rivolgo al presidente Cirio, affinché si lavori nell’immediato per riuscire, entro la fine della legislatura, a assicurare al Piemonte questa vetrina internazionale straordinaria”.