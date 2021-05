Un milione mezzo di euro per far nascere la nuova ludoteca a Nichelino

Nichelino fa suo un altro pezzo di futuro, dotandosi di una nuova ludoteca. Con un investimento di poco meno di un milione e mezzo di euro, vedrà la luce un progetto atteso da tempo per dare nuova vita all'area esterna dell’ex piscina comunale di via XXV Aprile.

L’area è attualmente non utilizzata e presenta problematiche di degrado e abbandono, condizioni che hanno portato l’Amministrazione ad affrontare scenari alternativi con l’obiettivo di riqualificare l’area pubblica. La vicinanza con i plessi scolastici Rodari (scuola primaria), Piaget (scuola dell’infanzia) e Nido d’Infanzia di via XXV Aprile, ha portato a considerare l’area adatta ad ospitare strutture di carattere educativo e sociale, e a ritenere percorribile l’inserimento di un Centro Polifunzionale per le Famiglie.

Di qui l'idea di una ludoteca, che abbia come peculiarità quella di “leggere i mutamenti sociali, di analizzare le trasformazioni che caratterizzano i nuclei familiari, di individuare soluzioni che si adattino ai bisogni della cittadinanza con un approccio educativo, sperimentale e sociale”, si legge nella delibera.

Il Centro Polifunzionale per le Famiglie avrà un duplice obiettivo: da un lato la socializzazione e la crescita globale dei bambini, dall’altro il riconoscimento delle difficoltà e delle risorse dei nuclei familiari. Per comprendere e aiutare a risolvere i problemi.